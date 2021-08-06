В СМИ появились сообщения о снятии Шугалея и Булановой с выборов

Telegram-канал «Теория Элит» сообщил, что двум кандидатам от партии «Родина» — ученому Максиму Шугалею и певице Татьяне Булановой, — городская избирательная комиссия хочет незаконно отказать в регистрации.

Смольный не желает видеть представителей «Родины» в петербургском парламенте, хотя партия считается провластной, сообщает источник. Например, недавно стало известно, что петербургскому отделению негласно запретили наружную рекламу своих кандидатов.

По информации авторов Telegram-канала, Смольный не знает, что делать с «эталонными патриотами» от «Родины». Шугалея собираются снимать «по подписям», подготовив «почерковедческую экспертизу». Проблема в том, что социолог хорошо известен своей патриотичностью и исполнительностью. Он почти два года находился в ливийском плену, показав, что является, во-первых, жестким и целеустремленным, а во-вторых, «своим» человеком. Одно дело, когда снимают с выборов «яблочников» или «навальнистов», но совсем иная ситуация — такие люди, как Шугалей, пишут авторы канала.

«Теория Элит» утверждает, что горизбирком понимает опасность снятия Шугалея по надуманному поводу, но на ведомство давят губернатор и аппарат Смольного. Авторы уверены, что губернатор Александр Беглов готов стоять на своем до конца.

«Он даже договорился вернуть в политическую игру Вишневского, в случае если Шугалея снимут», — говорится в сообщении канала.

Похожая ситуация складывается и с певицей Татьяной Булановой. Благодаря своей большой известности она смогла быстро собрать подписи, но избирком, как отмечает Telegram-канал, пошел на беспрецедентный подлог. По словам авторов, которые ссылаются на свои источники, против Булановой не выступил даже Беглов, приказав перед своим отпуском «не рубить» ее. Однако подписи кандидату от «Родины» уже испортили, дорисовав ошибки.

«И набедокурив в ТИКе теперь не понимают, как им исправить ситуацию, тем более, что все сканы подписей есть у Булановой в штабе и это тоже приведет к крупномасштабному скандалу», — отмечается в тексте.

«Теория Элит» подчеркивает, что глава Петербурга и чиновники Смольного понимают весь масштаб скандала, который разразится в случае снятия Шугалея и Булановой. Тем не менее, они хотят идти до конца. При этом предвыборная ситуация в Северной столице находится под пристальным вниманием главы ЦИК Эллы Памфиловой — федеральный центр не будет просто так наблюдать за столь откровенными нарушениями.