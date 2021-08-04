04 Августа 2021
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Эксперт: Ипотечные заемщики в России могут исчезнуть как класс

Ипотечные заемщики в России могут исчезнуть как класс из-за падения реальных доходов населения, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Напомним, Центробанк с августа ужесточил правила оформления ипотеки с низким первоначальным взносом.

По словам эксперта, многие россияне в принципе не смогут накопить на первоначальный взнос и впоследствии обслужить кредит. А по новым правилам многие даже если и захотят взять ипотеку, могут ее не получить.

Кроме того, нововведения "позволяют очистится ипотечному рынку от разгильдяев-заемщиков", добавила Радченко. Чем меньше накоплений у заемщика, тем больше рисков, что он будет дефолтным, пояснила она "Вечерней Москве".

Ранее стало известно о рекордном за последние четыре года падении уровня одобрения заявок на ипотеку. На недавней пресс-конференции по случаю повышения ключевой ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что видит некоторые признаки перегрева рынка, особенно в секторе с минимальным первоначальным взносом (15-20%), поэтому регулятор будет повышать надбавки, чтобы "остудить" сегмент.

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Теги: ипотечные заемщики, ипотека



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