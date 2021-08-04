Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса

Произрастающий в Северной Африке и Западной Азии цветок Nigella sativa (Чернушка посевная) может быть использовано в будущем как новое средство против COVID-19, говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

По словам профессора Каниз Фатиму Шад из Австралийского католического университета (ACU), тимохинон, активный ингредиент N.sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.

Данное вещество, по мнению ученых, может также блокировать цитокиновый шторм, который наблюдается у тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Ранее специалисты из Германии и Дании по итогам проведенного на штаммах болезни исследования сделали вывод, что содержащееся в полыни вещество артемизинин способно подавлять вирус SARS-CoV-2.

По их данным, простой экстракт Artemisia annua, артемизинин и его производные — артесунат, артеметер — успешно подавляют коронавирус, в том числе и в случае его попадания в легкие человека, передает Regnum.