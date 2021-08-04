04 Августа 2021
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Общество За рубежом
Пожар на горе возле села Лимне на острове Эвия, примерно в 160 километрах к северу от Афин (2021) | Фото: AP Photo / Michael Pappas

В пригородах Афин эвакуируют несколько поселений из-за лесных пожаров

Лесные пожары вспыхнули в пригороде Афин, в районе Варибоби. Пожарные спасли более 300 человек, чьи дома окружил огонь.

Как передает ТАСС, помимо Варибоби, также идет борьба с пожарами рядом с населенными пунктами Адамес и Фракомакедонес к северу от Афин. Ранее были эвакуированы жители этих населенных пунктов, а также поселка Олимпиако-Хорьё.

В Греции в последнюю неделю установилась 40-градусная жара. Власти призывают жителей "избегать любых действий, которые могут вызвать пожар".

Ранее сообщалось, что на Родосе между деревнями Сорони и Толос загорелись леса. Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень Псинфос и Марица.

Из-за пожара практически весь остров в течение нескольких часов оставался без воды и электроэнергии.

Для борьбы с огнем привлечена пожарная авиация, в том числе российский Бе-200ЧС. В Греции уже признали, что самолет-амфибия оказался самым эффективным средством авиации для тушения пожаров, пишет Regnum.

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Теги: афины, лесные пожары, греция



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