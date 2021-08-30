В Усть-Катаве построят ледовый дворец и лыжероллерную трассу

В Усть-Катаве построят новый спортивный комплекс с лыжероллерной трассой. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Проект ФОКа уже прошел госэкспертизу. Строительство начнется в ближайшие месяцы.

"В декабре прошлого года ко мне обратились жители Усть-Катава с вопросом о том, что необходим круглогодичный лед, в городе серьезные хоккейные традиции. В настоящий момент проектирование завершено, и в четверг мною принято решение о начале строительства объекта – это новый ледовый дворец с трибунами", - рассказал губернатор.