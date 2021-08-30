30 Августа 2021
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске отменили торги по проектированию моста через реку Миасс

В Челябинске УФАС предписало отменить конкурс по проектированию моста через реку Миасс. Начальная цена контракта – 32,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Жалоба поступила от участка аукциона – компании "УралДорПроект".

В ходе ее рассмотрения были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе при проведении конкурса.

"Ведомством установлены нарушения конкурсной комиссией требований к содержанию протоколов, составленных в ходе проведения закупки. Кроме того, при проведении внеплановой проверки выявлены нарушения в действиях заказчика по установлению значения по критерию "качество услуг", не способствующего выявлению лучшего предложения", - рассказали в пресс-службе УФАС.

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Теги: аукцион, торги, жалоба,



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