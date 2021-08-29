В Орловской области СКР проводит проверку массовых казней, которые в годы войны устраивали каратели

По факту массовых казней жителей Орловской области, в том числе грудных младенцев, в годы Великой Отечественной войны, проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Соответствующее поручение руководителю регионального управления Павлу Ермакову отдал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее управление ФСБ России по Орловской области в рамках проекта "Без срока давности" рассекретило документы, в которых были приведены имена карателей, руководивших массовыми казнями на занятой оккупантами территории.

Региональное управление СКР должно представить доклад по данному факту.