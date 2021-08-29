30 Августа 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Перми мужчину будут судить за то, что он на протяжении четырех лет насиловал свою дочь

В Перми в суд ушло уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании собственной дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, обвиняемый с конца 2014 г. по май 2018 г. насиловал свою дочь, пока его жены не было дома. Ему было предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СКР.

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Теги: отец, дочь, изнасилование, уголовное дело, суд



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