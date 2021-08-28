Борт "ЮТэйра", вылетевший из Сургута в Барнаул, вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика

В Сургуте в аэропорт вернулся самолёт "ЮТэйра", вылетевший в Барнаул, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Сегодня в 15.55 во время рейса ЮТ-213 Сургут – Барнаул в самолёте "АТР-72" "ЮТэйра" сработал датчик генератора. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт. На борту находились 47 пассажиров (в том числе двое детей). Рейс регулярный.

По информации представителя авиакомпании, борт заменён, он вылетел в 19.48. Представители авиакомпании оказали необходимые услуги для пассажиров. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.