28 Августа 2021
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ATR-72, ЮТэйр (2020) | Фото: Авиакомпания ЮТэйр

Борт "ЮТэйра", вылетевший из Сургута в Барнаул, вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика

В Сургуте в аэропорт вернулся самолёт "ЮТэйра", вылетевший в Барнаул, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.
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Сегодня в 15.55 во время рейса ЮТ-213 Сургут – Барнаул в самолёте "АТР-72" "ЮТэйра" сработал датчик генератора. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт. На борту находились 47 пассажиров (в том числе двое детей). Рейс регулярный.

По информации представителя авиакомпании, борт заменён, он вылетел в 19.48. Представители авиакомпании оказали необходимые услуги для пассажиров. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

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Теги: Сургут - Барнаул, ЮТэйр, АТР-72



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