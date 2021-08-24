24 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Пострадали десять домов. В Миассе тушат крупный пожар в СНТ

В Миассе тушат крупный пожар в садово-некоммерческом товариществе. По предварительным данным, возгорание произошло из-за поджога, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарным удалось остановить распространения огня. По предварительным данным, пострадало 10 дачных домов. Огонь быстро распространялся из-за засушливой погоды и плотной застройки. Организован подвоз воды.

В результате пожара никто не пострадал.

В администрации Миасса сообщили, что движение транспорта на Тургоякском шоссе ограничено из-за задымления.

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Теги: пожар, СНТ,



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