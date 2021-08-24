24 Августа 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: www.admhmao.ru

Предложения югорчан по развитию округа попадут в стратегию-2030

Губернатор Наталья Комарова побывала в Урае с рабочей поездкой. Она сообщила, что предложения жителей по развитию округа попадут в стратегию-2030, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Говоря об актуализации Стратегии развития региона, Комарова заметила, что для этого правительство Югры активно использует стратегические сессии.

"Сейчас работаем над "Картой развития Югры", - продолжила губернатор. – В ближайшее время правительство автономного округа будет проводить заседание общественного совета по исполнению Стратегии развития, и все предложения жителей, зафиксированные на карте развития, как мы и договаривались, передадим в обновляемую Стратегию".

В соответствии со Стратегией развития, Урай остается промышленным городом. Занятые ниши – это производство строительных материалов и домостроение. По мнению губернатора, важно, чтобы на этой территории закрепился кластер обрабатывающих производств. Также местный агропромышленный комплекс имеет большой потенциал в развитии производства и переработки сельскохозяйственного сырья. В Урае запущен проект развития интернет вещей. Глава региона назвала уникальным проект в сфере дуального образования, якорной командой которого является Урайский колледж.

"Без ограничений, любое направление, которое покажется горожанам интересным, будет поддержано правительством автономного округа, - заверила губернатор. – С удовлетворением отмечаю, что в 2021 г. в Урае зарегистрировано 63 некоммерческих организации. Эта активность граждан в решении важных задач внушает уверенность, что в Урае хорошо подготовлены гражданские отношения для выполнения стоящих задач".

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Теги: Наталья Комарова, Урай, Стратегия-2030



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