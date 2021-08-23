23 Августа 2021
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Общество Пермский край
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

В Перми оштрафована "Т Плюс" - слишком надолго отключила в тысяче домов горячую воду и тепло

"Т Плюс" оштрафована за отключение горячей воды и отопления в 1 тыс. жилых домов Перми на слишком долгий роск, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

В апреле отключение подачи теплоносителя и горячего водоснабжения в жилые дома, расположенные в Кировском районе Перми, произвели 67 раз на время, существенно превышающие установленные нормативные сроки. По итогам надзорных мероприятий руководитель ООО "ПСК" получил прокурорское представление.

Материалы прокурорской проверки направлены в испекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Организация оштрафована на 10 тыс. руб.

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Теги: Т Плюс, ПСК, горячая вода, отопление



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