В Перми оштрафована "Т Плюс" - слишком надолго отключила в тысяче домов горячую воду и тепло

"Т Плюс" оштрафована за отключение горячей воды и отопления в 1 тыс. жилых домов Перми на слишком долгий роск, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

В апреле отключение подачи теплоносителя и горячего водоснабжения в жилые дома, расположенные в Кировском районе Перми, произвели 67 раз на время, существенно превышающие установленные нормативные сроки. По итогам надзорных мероприятий руководитель ООО "ПСК" получил прокурорское представление.

Материалы прокурорской проверки направлены в испекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Организация оштрафована на 10 тыс. руб.