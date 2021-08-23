Борт "ЮТэйра" приземлился в Иркутске с неисправностью

Борт "ЮТэйр", летевший из Москвы в Иркутск, приземлился с неисправностью, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В 16.29 23 августа во время рейса UT-465 Москва – Иркутск в самолёте "Боинг-735" сработала система автоматического регулирования давления. Экипажем принято решение о снижении на эшелон 330.

В 20.26 борт благополучно приземлился в Иркутске. В самолёте летели 126 пассажиров, из них 14 – дети. Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку ситуации.