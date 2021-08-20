20 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Сафонов Алексей Павлович исполняющий обязанности заместителя главы Чебаркульского городского округа (2014) | Фото: chebarcul.ru

Экс-заместитель главы Чебаркуля, осужденный за взятки, не смог выйти из колонии

Суд отказал бывшему заместителю главы Чебаркуля Алексею Сафонову в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого срока в колонии на принудительные работы.

"Он просил заменить неотбытую часть срока в колонии более мягким видом наказания - принудительными работами. С учетом позиции прокурора судом в удовлетворении ходатайства осужденного отказано", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в мае 2017 года суд приговорил бывшего чиновника к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн 100 тыс. рублей за взятки. По версии следствия, Сафонов, являясь руководителем муниципального учреждения ЖКХ Чебаркуля, в декабре 2010 года получил взятку в сумме 1,8 млн рублей от директора коммерческой организации за заключение ряда контрактов по ремонту тепловых сетей, а также за общее покровительство компании. Позже он, уже будучи назначенным на должность заместителя главы города, получил взятку в сумме 2,2 млн рублей от директора той же коммерческой организации за аналогичные действия.

На момент рассмотрения ходатайства неотбытый срок в колонии составлял 2 года 9 месяцев 23 дня.

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Теги: Алексей Сафонов, заместитель главы Чебаркуля, коррупция, суд, приговор, взятка,



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