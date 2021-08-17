17 Августа 2021
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Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев возмутился ситуацией в Североуральске, где врачи сами покупают лекарства для больных

В ситуации в Североуральске, где врачам приходится на свои деньги покупать лекарства для "тяжелых" больных, будет разбираться замминистра здравоохранения региона. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что глава региона в выходные был в Североуральске, но в больницу не заехал: о состоянии здравоохранения Куйвашев почему-то говорил с шахтерами. Накануне реаниматолог-анестезиолог Североуральской ЦГБ Алексей Паршуков, который сейчас является исполняющим обязанности завотделением реанимации, рассказал, что ему приходится покупать питание и лекарства для "тяжелых" больных (в частности, "Альбумин") на свои собственные деньги, чтобы те могли выжить.

Альбумин(2021)|Фото: facebook.com/svstukov

Сегодня Евгений Куйвашев у себя в Instagram выразил возмущение тем, что происходит в данной больнице.

"Если это правда, то это просто вопиющая ситуация. Я знаю, что этот препарат в области есть. Все больницы должны закупать его по мере необходимости. Я не могу представить причину, оправдывающую то, почему этого не сделали в Североуральске", - высказался губернатор.

Он добавил, что отправил в город заместителя министра здравоохранения области.

"Он уже доехал до Североуральска и начал разбираться в ситуации. Думаю, к завтрашнему дню мы поймем, что происходит, и почему врач на свою, и так небольшую зарплату, должен покупать лекарства для больных", - заключил Куйвашев.

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Теги: Куйвашев, врачи, лекарства, Североуральск



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