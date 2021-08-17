17 Августа 2021
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Экономика Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области ввели новую меру поддержки для самозанятых

Самозанятые Свердловской области получили возможность привлекать льготные займы на развитие своего дела. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Займы будут выдавать под 6,5% годовых, а в моногородах - под 3,25%. Как пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, величина ставки привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Плательщики налога на профессиональный доход могут привлечь до 500 тыс. руб. на срок до 24 месяцев.

"Свердловская область переживает бум по количеству регистрируемых самозанятых, ежемесячный прирост на протяжении полутора лет составляет порядка 5 тыс. человек. Сегодня в области зарегистрировано более 82,5 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход - это на 36 тыс. больше целевого показателя, установленного Минэкономразвития", - отметила Казакова.

По ее словам, новая мера поддержки направлена на помощь в приобретении оборудования, транспорта, сырья и комплектующих, а также операционные расходы. Например, деньги можно направить на оплату арендных и коммунальных платежей по договору аренды нежилых помещений. Получить льготное заемное финансирование можно через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

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Теги: самозанятые, займы, Свердловская область



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