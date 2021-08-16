Брейк-данс вместо карате. Названы виды спорта, которых не будет на летней Олимпиаде-2024

Названы виды спорта, которых не будет на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Так, Олимпиада в столице Франции недосчитается трёх видов, которые были представлены на соревнованиях в Токио в этом году. В списке видов спорта на официальном сайте мероприятия отсутствуют карате, бейсбол и софтбол, сообщает Sport24.ru.

Что касается новшеств, то на ОИ-2024 появится такой вид спорта как брейк-данс. В программе также остались скейтбординг, сёрфинг и спортивное скалолазание.

Всего Париж летом 2024 года примет атлетов из 28 видов спорта.