16 Августа 2021
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баскетбольный мяч (2008) | Фото:saint-petersburg.ru

В Тюменской области осудили предпринимателя за кражу денег спортсменов из Перми

В Тюменской области директора компании "Профспорт" Олега Елизарова осудили за кражу денег у спортсменов из Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

В декабре 2015 г. Елизаров заключил с "Межрегиональной школьной баскетбольной лигой" договор, по которому обязался купить для спортсменов баскетбольные мячи. Получив 9,6 млн руб., мужчина присвоил средства себе. А компания "Профспорт" прекратила свое существование.

В результате в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, а также взыскал с осужденного более 6,8 млн руб. в качестве возмещения материального вреда "Межрегиональной баскетбольной лиге".

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Теги: спортсмены, мошенничество, баскетбольный мяч, суд



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