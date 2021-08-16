В Тюменской области осудили предпринимателя за кражу денег спортсменов из Перми

В Тюменской области директора компании "Профспорт" Олега Елизарова осудили за кражу денег у спортсменов из Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

В декабре 2015 г. Елизаров заключил с "Межрегиональной школьной баскетбольной лигой" договор, по которому обязался купить для спортсменов баскетбольные мячи. Получив 9,6 млн руб., мужчина присвоил средства себе. А компания "Профспорт" прекратила свое существование.

В результате в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, а также взыскал с осужденного более 6,8 млн руб. в качестве возмещения материального вреда "Межрегиональной баскетбольной лиге".