12 Августа 2021
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Происшествия СЗФО
река Черная, нефтепродукты (2016) | Фото: priroda.kurganobl.ru

В морском порту Выборга произошла утечка нефтепродуктов

Прокуратура проверит инцидент в морском порту Выборга после утечки нефтепродуктов с буксира "Товарищ Андрей". Судно было пришвартовано в порту с 9 до 19 часов 11 августа.

"В настоящее время последствия локального загрязнения устранены. Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, вызовет для объяснений представителя организации-судовладельца, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры. Об объеме вытекших нефтепродуктов не сообщается.

Напомним, после нефтеразлива в порту Новороссийска вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологическое направление, поручила проверить все российские порты на предмет соответствия экологическому законодательству. Особенно тщательно проверят операторов нефтеналивных терминалов.

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Теги: порт, нефтепродукты, разлив, утечка



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