В морском порту Выборга произошла утечка нефтепродуктов

Прокуратура проверит инцидент в морском порту Выборга после утечки нефтепродуктов с буксира "Товарищ Андрей". Судно было пришвартовано в порту с 9 до 19 часов 11 августа.

"В настоящее время последствия локального загрязнения устранены. Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, вызовет для объяснений представителя организации-судовладельца, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры. Об объеме вытекших нефтепродуктов не сообщается.

Напомним, после нефтеразлива в порту Новороссийска вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологическое направление, поручила проверить все российские порты на предмет соответствия экологическому законодательству. Особенно тщательно проверят операторов нефтеналивных терминалов.