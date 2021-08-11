Гособвинение просит пожизненный срок для обвиняемого в убийстве шести человек в Миассе

Прокуратура просит пожизненный срок для мужчины, обвиняемого в убийствах шести человек в Миассе. Накануне в областном суде прошли прения сторон по уголовному делу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в совершении убийства шести мужчин на территории города в июле 2020 года. По версии следствия, перед убийством обвиняемый поил жертв алкоголем, а после того, как они утрачивали возможность сопротивления, нападал на них с молотком, нанося десятки ударов в голову.

Серию убийств пресекли сотрудники уголовного розыска, задержавшие преступника.