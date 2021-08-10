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ревда стела (2015) | Фото: Накануне.ru

На Урале "смотрящего за Ревдой" требуют признать банкротом

Бизнесмена из уральского города Ревда Николая Смовжа, который сейчас отбывает серьезный тюремный срок, требуют признать банкротом.

Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области, заявление о признании Смовжа банкротом подала семья Смоловых. Оно поступило в суд в понедельник, 9 августа. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, в мае 2016 года Николай Смовж был приговорен к 19 годам в колонии строгого режима. Бизнесмена называли "смотрящим за Ревдой".

Несколько лет спустя Смовж хотел выйти из тюрьмы по состоянию здоровья, однако суд ему в этом отказал.

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Теги: Смовж, банкротство, суд



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