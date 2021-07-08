Ущерб от затопления Сочи составил 18 миллионов рублей

08 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО
Потоп в Сочи. (2021) | Фото: Эмиль Сурта / YouTube

Ущерб от затопления Сочи составил 18 миллионов рублей

Непогода, обрушившаяся на Сочи несколько дней назад, нанесла ущерб местным жителям в размере 18 млн руб. Об этом заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Общая сумма ущерба, нанесенного непогодой гражданам, составила около 18 миллионов рублей. Деньги будут выплачены из бюджета Краснодарского края. Поручил тщательно подготовить и в кратчайшие сроки направить в край все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты", - написал Копайгородский

Помимо этого, из иных источников компенсация будет выплачена гражданам, утратившим документы на прописку или не имеющим постоянную прописку в домах, которые пострадали из-за осадков. Таких в городе 90, 335 жителей которых официально признаны потерпевшими и частично утратившими имущество.

Каждая из семей получит по 10 тыс. руб. на каждого прописанного в доме человека, за частичную утрату имущества предусмотрена выплата в размере 50 тыс. руб. дополнительно, а за полную 100 тыс. руб. на каждого из членов семьи.

Напомним, что вчера Роскосмос опубликовал фотографии последствий паводка в Сочи. Снимки после ливней 6 июля сделал спутник дистанционного зондирования Земли "Конапус-В". На кадрах видны Олимпийский парк и реки города.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Сочи, затопление, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети