Ущерб от затопления Сочи составил 18 миллионов рублей

Непогода, обрушившаяся на Сочи несколько дней назад, нанесла ущерб местным жителям в размере 18 млн руб. Об этом заявил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Общая сумма ущерба, нанесенного непогодой гражданам, составила около 18 миллионов рублей. Деньги будут выплачены из бюджета Краснодарского края. Поручил тщательно подготовить и в кратчайшие сроки направить в край все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты", - написал Копайгородский

Помимо этого, из иных источников компенсация будет выплачена гражданам, утратившим документы на прописку или не имеющим постоянную прописку в домах, которые пострадали из-за осадков. Таких в городе 90, 335 жителей которых официально признаны потерпевшими и частично утратившими имущество.

Каждая из семей получит по 10 тыс. руб. на каждого прописанного в доме человека, за частичную утрату имущества предусмотрена выплата в размере 50 тыс. руб. дополнительно, а за полную 100 тыс. руб. на каждого из членов семьи.

Напомним, что вчера Роскосмос опубликовал фотографии последствий паводка в Сочи. Снимки после ливней 6 июля сделал спутник дистанционного зондирования Земли "Конапус-В". На кадрах видны Олимпийский парк и реки города.