На свой страх и риск: кабмин отказался повышать до 10 млн рублей страховку от побочек антиковидной прививки

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутата Госдумы Федота Тумусова. Тот предлагает ввести страхование жизни и здоровья вакцинированных от коронавируса на 10 млн руб.

"Логика была простой: если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит; если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной", - пишет Тумусов в своем Telegram-канале.

В итоге правительство не согласилось с предложением депутата.

"Сейчас я в шоке. Такое бывает редко. Рассказываю. <…> Правительство написало на законопроект отзыв. И тут я лучше просто процитирую, почему этот отзыв – отрицательный: "В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 тысяч рублей имеют его родственники". Впрочем, если человек не умрет, а станет инвалидом, ему заплатят 10 000 рублей – надо бы эту сумму слегка повысить, пишет мне глава Минздрава", - сетует Тумусов.

Он отмечает, что "жизни людей правительство оценивает в 30 тысяч рублей". "И после этого нам говорят о том, как социальное государство заботится о нашем здоровье, ратует за прививки и понимает важность борьбы с ковидом", - добавляет депутат.