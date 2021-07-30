30 Июля 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

На свой страх и риск: кабмин отказался повышать до 10 млн рублей страховку от побочек антиковидной прививки

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутата Госдумы Федота Тумусова. Тот предлагает ввести страхование жизни и здоровья вакцинированных от коронавируса на 10 млн руб.

"Логика была простой: если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит; если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной", - пишет Тумусов в своем Telegram-канале.

В итоге правительство не согласилось с предложением депутата.

"Сейчас я в шоке. Такое бывает редко. Рассказываю. <…> Правительство написало на законопроект отзыв. И тут я лучше просто процитирую, почему этот отзыв – отрицательный: "В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 тысяч рублей имеют его родственники". Впрочем, если человек не умрет, а станет инвалидом, ему заплатят 10 000 рублей – надо бы эту сумму слегка повысить, пишет мне глава Минздрава", - сетует Тумусов.

Он отмечает, что "жизни людей правительство оценивает в 30 тысяч рублей". "И после этого нам говорят о том, как социальное государство заботится о нашем здоровье, ратует за прививки и понимает важность борьбы с ковидом", - добавляет депутат.

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Теги: страховка, правительство, законопроект, федот тумусов, вакцинация от коронавируса



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