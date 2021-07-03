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Происшествия Свердловская область
(2004) |

Под Ревдой из-за удара молнии остановилось движение поездов

Из-за удара молнии во время сильной грозы вечером в пятницу остановилось движение поездов на перегоне Ильмовка-Ревда. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что ЧП произошло в 19:48 на 1594 км ПК четного пути перегона. Молния попала в опору линии электропередач, аварийно отключилось напряжение в контактной сети.

Восстановить электроснабжение контактной сети удалось к половине четвертого ночи на субботу.

В итоге на период от 14 минут до часа задержались пять пассажирских поездов дальнего следования: Екатеринбург-Москва, Новосибирск-Адлер, Барнаул – Москва, Красноярск-Анапа, Новый Уренгой – Казань.

Прокуратура намерена провести проверку и оценить, насколько своевременно проводились восстановительные работы.

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Теги: ревда, удар молнии, гроза, остановка движения



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