Под Ревдой из-за удара молнии остановилось движение поездов
Из-за удара молнии во время сильной грозы вечером в пятницу остановилось движение поездов на перегоне Ильмовка-Ревда. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что ЧП произошло в 19:48 на 1594 км ПК четного пути перегона. Молния попала в опору линии электропередач, аварийно отключилось напряжение в контактной сети.
Восстановить электроснабжение контактной сети удалось к половине четвертого ночи на субботу.
В итоге на период от 14 минут до часа задержались пять пассажирских поездов дальнего следования: Екатеринбург-Москва, Новосибирск-Адлер, Барнаул – Москва, Красноярск-Анапа, Новый Уренгой – Казань.
Прокуратура намерена провести проверку и оценить, насколько своевременно проводились восстановительные работы.