Под Ревдой из-за удара молнии остановилось движение поездов

Из-за удара молнии во время сильной грозы вечером в пятницу остановилось движение поездов на перегоне Ильмовка-Ревда. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что ЧП произошло в 19:48 на 1594 км ПК четного пути перегона. Молния попала в опору линии электропередач, аварийно отключилось напряжение в контактной сети.