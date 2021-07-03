03 Июля 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
контртеррористическая операция, режим КТО (2020) | Фото: Накануне.RU

В нескольких районах Кабардино-Балкарии введен режим КТО

Режим контртеррористической операции с 3 утра субботы был введен в одном из районов столицы Кабардино-Балкарии, а также в Баксане.

Сообщается, что в Нальчике ержим КТО введен в границах улиц Биттирова - Канукоева - Центральная - Жабелова.

В Баксане режим КТО введен в пределах восточной окраины города (улица Конечная) - автодороги А-158 (Прохладный-Баксан) - западной окраины сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - поймы реки Баксан.

В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений, передает РИА Новости.

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Теги: кабардино-балкария, режим кто, нальчик, баксан



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