В нескольких районах Кабардино-Балкарии введен режим КТО

Режим контртеррористической операции с 3 утра субботы был введен в одном из районов столицы Кабардино-Балкарии, а также в Баксане.

Сообщается, что в Нальчике ержим КТО введен в границах улиц Биттирова - Канукоева - Центральная - Жабелова.

В Баксане режим КТО введен в пределах восточной окраины города (улица Конечная) - автодороги А-158 (Прохладный-Баксан) - западной окраины сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - поймы реки Баксан.

В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений, передает РИА Новости.