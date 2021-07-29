29 Июля 2021
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спектакль &quot;Первый хлеб&quot; (2021) | Фото: politikus.ru

Глава СКР Бастыркин взял на контроль проверку спектакля "Современника" на предмет оскорбления ветеранов

Глава следственного комитета России Александр Бастыркин взял на личный контроль проверку информации об оскорблении ветеранов в спектакле московского театра "Современник" с Лией Ахеджаковой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР РФ, Бастыркин поручил изучить и дать оценку приведенным в СМИ фактам по данному вопросу.

Напомним, что обратить внимание правоохранителей на спектакль просили также депутат Госдумы Виталий Милонов и Общественная организация "Офицеры России". Свое недовольство высказал и основатель "Ветеранских вестей", ветеран боевых действий Вячеслав Калинин, заявив, что вся его команда "возмущена фактом беспринципного унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и циничной пропагандой ЛГБТ".

В спектакле "Первый хлеб", по словам общественников, оскорблены защитники Отечества, пропагандируются половые извращения, актеры матерятся. А одна из главных героинь Лия Ахеджакова "буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов". В тексте обращения приводится монолог в ее исполнении, наполненный презрением к героям Великой Отечественной войны. На могиле Героя Советского Союза она глумится и надругается над памятью всех защищавших Родину.

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Теги: театр, спектакль, первый хлеб, офицеры России, современник



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