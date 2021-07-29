29 Июля 2021
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Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Миассе отменили публичные слушания по строительству мусороперебатывающего завода

В Миассе отменили публичные слушания по вопросу строительства нового мусороперебатывающего завода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, постановление об отмене слушания подписал глава Миасса Григорий Тонких.

"ООО "Ресайклинг" изучает новые возможные варианты локаций площадки, подходящей для строительства мусороперебатывающего завода", - отметили в мэрии.

Компания планировала построить в 2022-2023 годах завод для переработки 120 тысяч тонн отходов в год. Для этого было необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории, расположенной южнее автодороги "Миасс - Верхний Атлян".

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Теги: мусороперерабатывающий завод, полигон, мусор, экология,



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