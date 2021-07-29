Высокая рождаемость, молодежные резиденции, новое жилье: Андрей Трубецкой рассказал журналистам, чего Сургутский район достиг за полугодие

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время пресс-чая с местными журналистами подвёл итоги развития муниципалитета за первые полгода 2021 г. В копилке достижений, например, превышение рождаемости над смертностью, высокие среднедушевые денежные доходы населения обеспечили показатель в 3,4 прожиточных минимума в среднем на душу населения, введена большая часть построенного жилья – 31 тыс. "квадратов" из запланированных за год 53,7 тыс., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"18% всей российской нефти и четверть всей сельскохозяйственной продукции ХМАО производится в Сургутском районе. В начале года было 1 тыс. 700 безработных, по последним данным – 422. Вакансий – 1,2 тыс., коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,3, что в полтора раза ниже общеокружного показателя. Налоговые и неналоговые доходы выросли в первом полугодии по отношению к аналогичному показателю 2020 г. на 210 млн руб. За первое полугодие – 44 новых налогоплательщика по НДФЛ. Общий бюджет снизился на счёт уменьшения на 400 млн руб. поступлений из казны округа и федерации, а собственные доходы района, как я сказал, выросли на 210 млн руб. Планируем за год ввести 53 тыс. "квадратов" жилья, уже ввели 31 тыс. Из нового – созданы молодёжные резиденции. Задача – чтобы было круче, чем такой же центр в Москве в ВДНХ", - сказал по вступительном слове Трубецкой.

В 2021 г. резиденции запустят в четырёх поселениях района. Центры будут открывать на базе действующих подведомственных учреждений: в сельском поселении Высокий мыс – на базе МБОУ "Высокомысовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Королькова", в сельском поселении Угут – на базе помещения библиотеки, в сельском поселении Локосово – на базе филиала МБОУ "Солнечная средняя общеобразовательная школа №1" "Локосовская средняя школа – сад имени Скутина", в сельском поселении Русскинская – на базе отремонтированного помещения в центре. Все резиденции будут оснащены по единому стандарту: купят столы и стулья, шкафы, стеллажи, мягкую мебель, кофе-машины, аппараты со снеками и куллеры, светильники.

В каждой резиденции будет располагаться: коворкинг-зона (с настольными играми, кинопроекторами, аэрохоккеем, настольным футболом и так далее), зона медиа (телевизоры, акустические системы, микрофоны, интерактивные доски, студийный свет, веб-камеры), кибер-зона (с игровыми компьютерами, консолями Play Station 5, наушниками, VR гарнитурой и тому подобным). Также отдельные поселения получат установки гидропоники, комплекты для занятий робототехникой, лазертаг и пейнтбол. В Локосово, Ульт-Ягуне, Сытомино, Лямина, Русскинской и Угуте обустроят ещё и зоны творческой деятельности: синтезаторы, бас-гитары и караоке-системы.

Говоря о количестве вводимых в районе квадратных метров жилья, Трубецкой сказал, что "построить-то можно и больше, а как потом выкупать?".

"Наша задача – не просто строить, а переселять из аварийного жилья. На этом построены всегда отношения с застройщиками. Никогда такого не было, чтобы мы не выкупили жильё – 95% построенного жилья на территории района жилья администрация выкупала. Для переселения из аварийного жилья, балков. Велика разница между рыночной ценой и той, по которой администрация может выкупать, она установлена региональной службой по тарифам. Норматив – 54 тыс. руб. за "квадрат", рыночная цена, например, в Барсово, Белом Яру, Солнечном – 95-100 тыс. за "квадрат", то есть, на уровне Сургута. Мы не оставляем попыток договориться с застройщиком. Экономические рычаги влияния на сознание застройщика исчерпаны. Те цены, по которым работает муниципалитет, должны быть приближены к рыночным", - сказал Андрей Трубецкой.

По его словам, бывают ситуации, когда жители говорят, что "провели 30 лет в аварийном жилье, не надо нам ваши деньги, дайте квартиру, а её нет – не выкупили у застройщика".

"Много людей говорят, что деньги им не нужны, хотят квартиру, чтобы пожить в нормальных условиях. На этой неделе приходила заявительница, категорически отказывается брать деньги. 40 минут разговаривали. Рассказал ситуацию, что в ближайшие год-два в её поселении ввода нового жилья не будет. За те деньги, что она получит, не в этом, но в близлежащем поселении она сможет что-то подобрать. Она ушла с мыслями об этом", - рассказал журналистам глава Сургутского района.

За четыре года в Сургутском районе построят пять школ, которые обеспечат поселения образовательными учреждениями на 100%.

"Когда достроят школы в Нижнесортымском и Солнечном, с учётом 2025 г. мы должны построить ещё три школы, и обеспеченность достигнет 106%. Все дети, таким образом, смогут учиться в первую смену. То есть, пять школ полностью закроют потребность", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Говоря о долгостроях – например, доме культуры в Белом Яру – глава района отметил, что серьезная проблема здесь - общероссийское подорожание стройматериалов.

"Металл стал дороже вплоть до пяти раз, стеновые панели втрое подорожали. В итоге проект, который стоит 260 млн руб., сейчас стоит 500 млн руб. минимум. За девять месяцев не на проценты рост, а в разы. Есть смета на достройку этого комплекса – 269 млн руб., объявленный аукцион признан несостоявшимся. Стыдно перед жителями, проект уже "с бородой", но пока так", - честно сказал Трубецкой.