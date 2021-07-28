Мужская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпиады
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио уступила в финале.
Решающий матч против сборной Латвии завершился со счётом 18:21.
Команда в составе Александра Зуева, Ильи Карпенкова, Кирилла Писклова и Станислава Шарова получила в итоге серебряные награды Олимпиады.
КАКОЙ КРУТОЙ МАТЧ! Россия очень мощно поборолась с Латвией, но взяла лишь серебро в баскетболе 3х3 🥈🥈🥈— Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021
Это была безумная заруба в финале. Ничего не было понятно до самого конца, но наши не дожали – 18:21 🏀
Это был отличный путь, и парни – огромные молодцы 😎😎😎 pic.twitter.com/JfTiqtf9jf
Отметим также, что ранее женская сборная России по баскетболу 3x3 стала также второй.