Тюменских полицейских накажут за игнорирование вызова избитой вице-мисс Тюмень-2018

Правоохранители завершили проверку по резонансному делу об избиении участниц вечеринки, в числе которых оказалась "вице-мисс Тюмень-2018" Александра Першина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки, которую проводил отдел полиции №1 УМВД России по Тюмени, 28 июля в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Дело возбуждено по статье побои. Проводится административное расследование. Кроме того, полиция направила материалы по факту его незаконного проникновения в жилище по подследственности в органы следственного комитета для дачи уголовно-правовой оценки по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

В отношении одной из девушек полицией составлен протокол по ч.2 ст. 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности (нарушение тишины и покоя граждан). Она признала вину в правонарушении.

Также подтвердилось, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия. Прокурором Ленинского округа Тюмени начальнику УМВД России по Тюмени внесено представление о наказании виновных лиц и принятии мер по недопущению подобного впредь.

Видео с инцидентом, которое сняли хозяйки квартиры, появилось в сети. Его опубликовала одна из участниц вечеринки, "вице-мисс Тюмень-2018" Александра Першина. Видно, что разъяренный мужчина проник внутрь квартиры через открытый балкон, благо тот находился на первом этаже. Он матерится и наносит минимум одной из участниц вечеринки удар по лицу, требует прекратить шуметь. Девушки в ответ тоже провожают незваного гостя матом и выдворяют его.

Между тем, Першина, опубликовавшая видео в соцсетях, пожаловалась на травлю со стороны пользователей. Многие из них начали оскорблять девушку в комментариях, писать ей матом. Она записала видео, в котором плачет и объясняет, что распространила эти кадры совсем не для критики.

"90 процентов мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин – это нормально, что мы – шкуры, так и должны… Вы что, правда?!", - рыдает девушка.