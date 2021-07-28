28 Июля 2021
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Избирательная комиссия Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми "Новые Люди" через суд оспаривают исключение кандидата из списков партии

Региональное отделение партии "Новые Люди" обратилось с иском в Ленинский районный суд Перми, чтобы оспорить решение избиркома об исключении кандидата от партии Андрея Гущина из заверенных списков кандидатов в депутаты Пермской думы, сообщает "Ъ" со ссылкой на исковое заявление "Новых людей".

Комиссия исключила Гущина из списка 24 июля по обращению координатора реготделения ЛДПР Олега Постникова. Он представил в избирком справку о том, что Гущин на момент выдвижения от "Новых людей" состоял на партийном учете в ЛДПР.

В партии "Новые люди" заявляют, что эта справка "не свидетельствует о членстве в партии". По мнению истца, членство Гущина в ЛДПР может доказать только личное письменное заявление, которое кандидат не представил.

Заседание по делу состоится 30 июля.

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Теги: Андрей Гущин, Новые люди, избирком



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