27 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени мужчина залез в квартиру на первом этаже и избил участниц громкой вечеринки

В Тюмени мужчина залез в квартиру к девушкам, которые ночью устроили громкую вечеринку, и избил их. Подруги вызвали полицию, но она так и не приехала.

Видео с инцидентом, которое сняли хозяйки квартиры, появилось в сети. Его опубликовала одна из участниц вечеринки, "вице-мисс Тюмень-2018" Александра Першина. Видно, что разъяренный мужчина проник внутрь квартиры через открытый балкон, благо тот находился на первом этаже. Он матерится и наносит минимум одной из участниц вечеринки удар по лицу, требует прекратить шуметь. Девушки в ответ тоже провожают незваного гостя матом и выдворяют его.

По данным полиции, сейчас проходит проверка – и самого инцидента, и отсутствия реакции на него в правоохранительных органах.

Между тем, Першина, опубликовавшая видео в соцсетях, пожаловалась на травлю со стороны пользователей. Многие из них начали оскорблять девушку в комментариях, писать ей матом. Она записала видео, в котором плачет и объясняет, что распространила эти кадры совсем не для критики.

"90 процентов мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин – это нормально, что мы – шкуры, так и должны… Вы что, правда?!", - рыдает девушка.

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Теги: александра першина, нападение, избиение



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