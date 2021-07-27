27 Июля 2021
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стела Город трудовой доблести (2020) | Фото: permkrai.ru

Свердловское заксобрание присвоило звание "Город трудовой доблести" трем муниципалитетам

В Свердловской области появилось еще три "Города трудовой доблести". Этого звания удостоились Первоуральск, Серов и Ирбит. Как передает корреспондент Накануне.RU, решение было принято на заседании Законодательного собрания региона.

Напомним, что в 2020 году Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного статуса двадцати городам России, в том числе – Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, а в мае 2021 года – Каменску-Уральскому.

В городах, получивших звание "Город трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении городу этого звания, там проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая, а также в День города.

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Теги: город трудовой доблести, Свердловская область, Ирбит, Первоуральск, Серов



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