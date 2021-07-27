Депутат Госсовета Татарстана призвал насильно вакцинировать "безмозглых баранов"

Депутат Госсовета Татарстана из "Единой России", гендиректор ТНВ Ильшат Аминов призвал насильно вакцинировать всех, так как разницы между людьми и скотом он не видит.

"Люди - это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада", - заявил чиновник.

В комментариях многие возмущены открытым оскорблением граждан, пользующихся своим законным правом не принимать навязываемое медицинское вмешательство.

"Благодаря вакцинации мы многое что узнаём об истинном лице многих политиков и депутатов", "Отлично сказал, а то некоторые забыли, как к ним относится власть", "Правильно. Стадо нужно. А иначе кого доить и стричь?!" - пишут пользователи.

Ранее Аминов резко высказывался о тех, кто не горит желанием учить татарский язык.