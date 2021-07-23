23 Июля 2021
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Экономика В России
Константин Бабкин, МЭФ (2020) | Фото: пресс-служба МЭФ

Константин Бабкин: Центробанк снова жмет на тормоз развития страны

Банк России сегодня повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов – до 6,5% годовых. Это максимальный шаг с декабря 2014 года.

Как отметил в комментарии известный промышленник, председатель Московского экономического форума Константин Бабкин, тем самым Центробанк в очередной раз нажал на "тормоз" развития страны.

"Политика Центробанка, основная идея которой заключается в борьбе с инфляцией, а не в борьбе за рост экономики, является главным тормозом, мешающим развитию страны. Я не удивлен этому решению, потому что современное руководство ЦБ в любой ситуации стремится эту ставку повышать и держать на очень высоком уровне", – сказал он.

По его словам, ранее под давлением общественного мнения и под давлением обстоятельств, в период угрозы развития кризиса, ставка была несколько снижена, хотя и оставалась довольно высокой – более 4%, но уже это было нетипично для руководства ЦБ. И как только давление ослабло, как только власти подумали, что кризис более-менее отступил – тут же последовало повышение ключевой ставки.

"Это решение вредное, как и вся политика Центрального банка, и я не удивлюсь, если ставки и дальше будет повышаться. Хотя это, повторюсь, противоречит интересам экономики и развитию страны", – заключил эксперт.

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Теги: Константин Бабкин, ключевая ставка, Центробанк



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Ранее 23.07.2021 13:36 Мск Банк России поднял ключевую ставку до 6,5%


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