23 Июля 2021
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Россия, Олимпиада, Олимпийские кольца, флаг (2017) | Фото: AP Photo / David J. Phillip

"Болеем за вас!" Якушев пожелал удачи уральским олимпийцам на играх в Токио

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обратился к спортсменам, которые будут представлять УрФО на предстоящей летней Олимпиаде в Японии.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, от регионов округа на главном старте четырехлетия выступят 47 спортсменов. Также их сопровождают тренеры, врачи и массажисты. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

"Ничто так не сближает людей, как спорт. Мы следим за соревнованиями, чувствуем единение с участниками, сопереживаем неудачам и гордимся победами. От всей души желаю нашим спортсменам удачи на Олимпиаде, Уральский федеральный округ болеет за вас!", - напутствовал олимпийцев Владимир Якушев.

Стоит отметить, что самой представительной по участникам из УрФО оказалась команда по плаванию. За медали будут сражаться восемь спортсменов из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Тюменской областей.

Всего в сборную России вошли 335 человек, которые представляют более 30 субъектов РФ.

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Теги: Якушев, олимпийцы, УрФО



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