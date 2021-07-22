В Челябинске строители до конца лета должны сдать набережную реки Миасс

В Челябинске до конца лета будут завершены работы на двух участках набережной реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, 18 марта 2019 г. был заключен контракт на строительство набережной на участке от улицы Кирова до Пушкина с ООО "Урал-Сервис-Групп". Сумма контракта составила 574 млн руб. Завершить работы компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт. В феврале 2021 г. был объявлен новый конкурс, на который поступила только одна заявка. Победителем стало ООО "Строймеханизация". Компания выполнит работы за 489,6 млн руб.

В настоящий момент благоустройство набережной выходит в завершающую стадию, выполнены все подготовительные работы - уложено основание под будущую пешеходную зону, проведены все коммуникации. До конца недели подрядчик завершит монтаж парапетной и карнизной части и приступит к металлическому ограждению из нержавеющей стали. После этого установят малые архитектурные формы, вазоны с цветами. Началось устройство амфитеатра.

С 1 августа начнутся работы по озеленению. Завершить все работы планируется до 20 августа.

Также благоустраивается участок набережной около ТРК "Мегаполис". Было заключено пять контрактов на почти 50 млн руб. Здесь должна появиться пешеходная зона с велодорожкой. Будет установлено более ста видов малых архитектурных форм. В рамках контракта по озеленению будет высажено 20 деревьев и 2,5 тыс. кустарников. работы должны завершить до 15 августа.