В России сделали необязательными штамп в паспорте о детях и регистрации брака

В России отменили обязательные штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент Накануне.RU.

Обязательными в паспорте остаются только штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учета и о воинской обязанности.

Штамп о детях и браке теперь можно ставить по желанию граждан. Необязательными также станут отметки о загранпаспортах. Пользователи соцсетей уже отреагировали на эту инициативу. В частности, интернет-комментаторы заявляют, что Правительство "решает не те задачи", "создает имитацию деятельности". Некоторые пользователи опасаются, что это решение станет очередным ударом по институту семьи.

Юристы отмечают, что с нововведением власти поторопились и сообщают о рисках для россиян. По данным Life, отказ от обязательного "штампа в паспорте" может быть чреват серьезными проблемами — прежде всего при заключении супругами, не указавшими в документе свои отношения, сделок с недвижимостью. По статье 35 Семейного кодекса РФ, если сделка о продаже недвижимости совершена одним супругом без согласия другого, тот имеет право добиваться ее отмены через суд. Штамп о браке теоретически мог бы уберечь покупателя от такой ситуации.

Штамп о браке или о расторжении брака является одним из сигналов о необходимости наличия согласия супруга на продажу недвижимости. Это если между ними нет отдельного брачного договора или нет данных, что недвижимость была в собственности продавца до брака, — сказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Представитель компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов добавил, что единый госреестр службы ЗАГС, который должен содержать информацию о браках и разводах россиян, еще не полон, а механизм оперативного обмена информацией между ведомствами еще не отлажен. Это только усугубляет ситуацию.

Об этом прекрасно знают нотариусы, которые при составлении договоров, если нет документа о согласии на сделку супругов, прописывают строчку: "семейное положение установлено со слов", тем самым перекладывая все риски на покупателя, — рассказал Магомедов.

Такое положение в спорных случаях может создать неудобства как покупателям, так и риэлторам — ведь проверить информацию о законности сделки станет существенно сложнее.

Теперь наверное, придется искать возможность каким-то образом собирать информацию полуофициальными методами. Ведь без проверки риски слишком высоки, — сказала риэлтор Галина Смирнова.

Ранее Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней. Помимо этого до 90 дней продлевается срок подачи документов для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет.