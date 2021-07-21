В Миассе направлено в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла девушка

В Миассе 45-летнего местного жителя будут судить за ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 24 апреля мужчина за рулем ВАЗ-2110 не пропустил пешеходов, которым уступали дорогу другие автомобили. Он не остановился и совершил наезд на женщину и ее дочь.

В результате ДТП 15-летняя девушка погибла. Обвиняемый вину признал в полном объеме.