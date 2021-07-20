20 Июля 2021
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Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

Поклонская: Наказание за отказ от вакцинации законом не предусмотрено

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Она считает, что каждый гражданин должен принимать решение сам.

"Уже два года люди живут в таком стрессе. Все друг друга пугают. Я за то, чтобы люди укрепляли свой иммунитет, чтобы мы прекратили находиться в такой стрессовой ситуации. Каждый человек - свободный. Я за то, чтобы человек сам принимал решение – вакцинироваться ему или нет. Я за благоразумие. Нужно слушать и себя, и рекомендации врачей. Я не вакцинировалась, у меня есть для этого свои субъективные причины. Мои друзья вакцинировались, они думают, что им так легче, что они так не заболеют.

На законодательном уровне нет такого положения, которое бы предусматривало наказание за отказ от вакцинации. Каждый человек должен принимать решение сам", - сказала она.

Напомним, член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции, по словам политика, законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.

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Теги: наталья поклонская, обязательная вакцинация, коронавирус



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