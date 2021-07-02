Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы, но эту цифру можно умножать на три-четыре, - Ракова

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы.

Однако, по ее словам, с учетом переболевших бессимптомно или тех, кто не обращался к врачу, эту цифру стоит "смело умножить на три-четыре".

Москвичи составляют примерно 25% от общего числа переболевших по всей стране, добавила заммэра.

Также Ракова заявила, что основной причиной новой вспышки коронавируса в столице является появление нового штамма – индийского, передает Regnum.

Ранее мэр города Сергей Собянин также заявлял, что Москва будто заново переживает пандемию из-за нового штамма вируса.

По словам градоначальника, 60% москвичей либо переболели "уханьским" штаммом, либо вакцинировались. "У них антитела хороши, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию", - сказал мэр.