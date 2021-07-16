16 Июля 2021
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Жители южной части Миасса остались без горячей воды из-за долгов завода "Роскосмоса"

В Миассе из-за долгов за газ приостановлено горячее водоснабжение в южной части города, сообщили Накануне.RU в пресс-служба администрации города.

ООО "НОВАТЭК-Челябинск" с 15 июля отключил газ, поставляемый в котельные МУП "Городское хозяйство". В связи с этим муниципальное предприятие вынуждено приостановить горячее водоснабжение в Южной части Миасса на неопределенный срок.

Задолженность за поставку газа образовалась из-за долга Миасского машиностроительного завода. В настоящий момент МУП через суд взыскивает с завода задолженность в размере более 360 млн рублей. Кроме того, долг жителей за отопление и горячее водоснабжение составляет 36 млн рублей

В настоящий момент в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается исковое заявление о признании Миасского машиностроительного завода банкротом. В суд обратился сам завод. Сумма исковых требований 2 млрд 381 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 6 августа.

Стоит отметить, что АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.

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Теги: Миасский машиностроительный завод, Роскосмос, банкротство, суд, долг, вода,



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