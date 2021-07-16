Три района Кубани будет развиваться по индивидуальным планам. Губернатор утвердил.

Три района Краснодарского края будут развиваться по индивидуальным планам. Как передает корреспондент Накануне.RU губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утвердил индивидуальные планы развития муниципалитетов. Речь идет о тех территориях, темпы социально-экономического развития в которых пока ниже среднекраевых. Это Мостовский, Апшеронский и Отрадненский районы.

"Такая поддержка поможет восстановить экономику и стимулировать ее развитие. Кроме того, в этих районах мы построим инфраструктурные и социальные объекты, которые помогут повысить качество жизни людей", - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

В индивидуальных планах сформирован портфель приоритетных проектов, которые касаются не только развития социальной сферы, но и включают в себя реконструкцию объектов транспортной и дорожной инфраструктуры. Эти программы разработаны с учетом особенностей каждой территории. Первый этап реализации рассчитан на период с 2021 по 2024 год, второй - с 2025 по 2030, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Финансовое обеспечение реализации индивидуальных планов развития предусмотрят в краевом бюджете на четыре года.

"Увеличение финансирования будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и форсированному росту экономики за счет снятия имеющихся инфраструктурных ограничений и повышения качества социальной инфраструктуры. Но, соответственно, и со стороны муниципальных образований необходимо будет выполнить обязательства в полном объеме и активно включиться в работу", - отметил вице-губернатор Игорь Галась.

В планах до 2030 года для трех муниципалитетов предусмотрен портфель инвестиционных проектов на сумму 36 млрд рублей. В каждой программе определены показатели, которые необходимо достичь. Например, Апшеронский район должен к 2025 году увеличить инвестиции на душу населения в 2,5 раза, Мостовский – в 2,4 раза, Отрадненский – в 2,3 раза.