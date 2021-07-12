В Перми подростку вменили изнасилование и два убийства

Двум несовершеннолетним пермякам вменяют убийства и изнасилование, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в июне 2020 г. 14-ти и 15-летние пьяные подростки серьёзно травмировали пострадавшего и подожгли на нём одежду. Это стало причиной смерти жертвы. Один из подростков изнасиловал женщину, а потом убил её, желая скрыть надругательство. Кроме того, один из обвиняемых причастен к совершению иных действий сексуального характера в отношении еще одной потерпевшей, которую избил после нападения.

Дело ушло в суд.