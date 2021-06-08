Тулун может затопить вновь: уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки

Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки, об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram.

"Подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов своевременно оповестили. Всех, кто хотел уехать, вывезли", — написал он.

Как сообщил губернатор, старую дамбу сейчас укрепляют, подготовлены два пункта временного размещения — на 100 человек.

При этом около 250 семей до сих пор остаются в зоне паводка 2019 года. Кобзев уточнил, что все получили сертификаты для покупки нового жилья, но "фактически остались на старом месте". Проводятся подворовые обходы. "Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск. Раздают памятки, куда обращаться за помощью", - написал губернатор.

Между тем, бывший губернатор региона Сергей Левченко, ушедший в отставку после ЧП в Тулуне, в своем телеграм-канале сообщает о том, что шламоотвалы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината практически до упора заполнены водой из-за большого количества дождей в мае - начале июня.

"По утверждению некоторых деятелей, местных и московских, здесь кипит работа по тому, чтобы здесь наводили порядок, утилизировали. Ну вы все видите, насколько тут работа кипит. Ни одного человека тут нет, техники никакой нет, и все кормят завтраками," - отмечает Левченко, прилагая видео с места.

Левченко подчеркивает, что на сегодняшний день и технология по утилизации этих шламоотвалов ни обществу, ни ученым, ни экологам, ни местным экспертам и специалистам не предъявлена.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин провел видеоконференцию по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году. Он удивился, что в пострадавшем от стихии регионе из 116 объектов соцсферы восстановлены только 26.