Ректор ВШЭ назвал причиной бедности россиян плохую успеваемость в школе

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов объяснил причину бедности россиян — по его словам, это отставание по программе в школе. Ему на это ответили, что он ставит телегу впереди лошади.

"Есть такой термин — образовательная неуспешность, или образовательная бедность. Условно говоря, в каждом классе есть 30% школьников, которые не успевают. Если у родителей есть деньги, то таким детям нанимают репетиторов. А если нет?

Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30%? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счет доходов от успешных работников.

Но корень, основа образовательной неуспешности, лежит глубже — в основе самой классно-урочной системы. Она сформировалась еще в 17 веке и до сих пор лежит в основе школьной методики по всему миру. Дети разные — кто-то отстает, у кого-то принципиально другой тип мышления, не совпадающий с логикой предмета, а кто-то настолько быстро соображает, что на уроке ему элементарно скучно", — сказал Кузьминов.

Соавтор проекта по образовании "Последний звонок" Константин Семин считает, что тут налицо классическая подмена лошади телегой.

"По мнению Кузьминова, бедные не потому, что таковы социально-экономические условия, воспроизводящие бедность (в том числе сегрегация и приватизация в сфере образования), но потому что плохо работали над собой. Сознание у вас такое. Содержимое головы.

Очередное подтверждение: свои сугубо материальные интересы капиталист всегда прикрывает ширмой идеализма. В этом смысле разница между Кузьминовым и мелким пройдохой, впаривающим доверчивой аудитории свои "бизнес-тренинги", равна нулю", — отмечает Константин Семин.