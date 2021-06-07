07 Июня 2021
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Памятник Степану Чумпину в Кушве (2021) | Фото: Борис Жевлаков

Угроза истории: Жители свердловского города опасаются уничтожения памятника начала 19 века

Монумент первооткрывателю горы Благодать Степану Чумпину в уральском городке Кушва оказался под угрозой. Рабочие местного горно-обогатительного комбината ведут работы вблизи исторической реликвии 1826 года возведения. По словам активистов, в настоящее время вся территория, прилегающая к смотровой площадке, где расположена доминанта города, объявлена промышленной. Доступ к монументу же перекрыт земляным валом. Рядом находится оборудование шахтеров. Как стало известно Накануне.RU, местные жители боятся полного уничтожения памятника и объединились в инициативную группу.

Ранее поездка к монументу была обязательной традицией для тех, кто вступает в брак. Вблизи памятника они крепили замки, символизирующие крепость семейного счастья. В данный момент это сделать невозможно.

"Сам памятник и прилегающая к нему смотровая площадка находятся в плачевном состоянии, словно кто-то специально желает уничтожить нашу историю. А ведь рисунки с изображением памятника датированы 1837 годом! Готовлю обращение в соответствующие государственные организации", - отметил глава инициативной группы Борис Жевлаков.

В настоящее время идет сбор подписей инициативной группой. Неравнодушные к истории малой Родины намерены обратиться к президенту России, губернатору Свердловской области и свердловскому прокурору.

Сбор подписей за сохранение памятника Степану Чумпину в Кушве(2021)|Фото: Борис Жевлаков

В сентябре 1735 года Чумпин сопровождал Василия Татищева в поездке для осмотра горы Благодать. В ходе этой экспедиции Татищев убедился в богатстве месторождения и положил начало разработке месторождения и строительству Гороблагодатских заводов.

Отметим, что, по преданию, вогул Степан Чумпин был сожжен своими же соплеменниками за то, что указал русским на богатства священной для вогулов горы. Произошло это в 1736 году.

В 2013 году изваяние стало памятником монументального искусства местного значения.

Редакция Накануне.RU отправила официальный запрос на имя главы Высокогорского горно-обогатительного комбината. На момент публикации ответ получен не был.

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Теги: Кушва, Степан Чумпин, история



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