Угроза истории: Жители свердловского города опасаются уничтожения памятника начала 19 века

Монумент первооткрывателю горы Благодать Степану Чумпину в уральском городке Кушва оказался под угрозой. Рабочие местного горно-обогатительного комбината ведут работы вблизи исторической реликвии 1826 года возведения. По словам активистов, в настоящее время вся территория, прилегающая к смотровой площадке, где расположена доминанта города, объявлена промышленной. Доступ к монументу же перекрыт земляным валом. Рядом находится оборудование шахтеров. Как стало известно Накануне.RU, местные жители боятся полного уничтожения памятника и объединились в инициативную группу.

Ранее поездка к монументу была обязательной традицией для тех, кто вступает в брак. Вблизи памятника они крепили замки, символизирующие крепость семейного счастья. В данный момент это сделать невозможно.

"Сам памятник и прилегающая к нему смотровая площадка находятся в плачевном состоянии, словно кто-то специально желает уничтожить нашу историю. А ведь рисунки с изображением памятника датированы 1837 годом! Готовлю обращение в соответствующие государственные организации", - отметил глава инициативной группы Борис Жевлаков.

В настоящее время идет сбор подписей инициативной группой. Неравнодушные к истории малой Родины намерены обратиться к президенту России, губернатору Свердловской области и свердловскому прокурору.

В сентябре 1735 года Чумпин сопровождал Василия Татищева в поездке для осмотра горы Благодать. В ходе этой экспедиции Татищев убедился в богатстве месторождения и положил начало разработке месторождения и строительству Гороблагодатских заводов.

Отметим, что, по преданию, вогул Степан Чумпин был сожжен своими же соплеменниками за то, что указал русским на богатства священной для вогулов горы. Произошло это в 1736 году.

В 2013 году изваяние стало памятником монументального искусства местного значения.

Редакция Накануне.RU отправила официальный запрос на имя главы Высокогорского горно-обогатительного комбината. На момент публикации ответ получен не был.