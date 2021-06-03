03 Июня 2021
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Экономика В России
Антон Силуанов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Силуанов анонсировал отказ от "левых" трендов в бюджетной политике: "Сократим антикризисные расходы"

Российские финансовые и монетарные власти собираются идти вразрез с мировым трендом "левого" разворота в бюджетной политике. Хотя сами и признают, что тренд устойчиво закрепится в ведущих мировых экономиках на ближайшее десятилетие.

"Главное отличие этого мирового кризиса от предыдущего – серьезно выросла роль бюджетов и правительств. Дефициты бюджетов составили 5-10% ВВП – это то, что помогло из кризиса выйти. Акцент макроэкономической политики будет сдвигаться в ближайшее десятилетие на бюджеты и правительства", - констатирует советник президента России Максим Орешкин на сессии  "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию" на ПМЭФ.

Орешкин отметил, что левый уклон уже заметен в политике многих ведущих стран: это рост расходов на соцполитику и экологию, а также повышение корпоративных налогов и налогов на богатство.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство не намерено поддерживать этот мировой тренд. "Мы будем нормализовывать бюджетную политику? А как же! Элементы перегрева уже видны. Это приведет к обесцениванию денег, зарплат, социальных выплат. Разве мы этого хотим? Нет. Бюджетная политика должна приходить в свое нормальное положение. Если будем затягивать с этим, потом будет сложнее выходить из этой сверхмягкой политикой", - заявил министр на форуме.

По его словам, Минфин планирует в ближайшее время вернуться на те параметры, которые закладывались еще три года назад, когда в помине не было никакой эпидемии. "В первую очередь будем сворачивать антикризисные расходы. Есть сейчас "левые" тренды в бюджетных политиках стран – будем считать, что это "детские болезни", которые нужно преодолеть", - заявил Силуанов.

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Теги: антон силуанов, максим орешкин, тренды, бюджетная политика



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