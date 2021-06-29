29 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Копейске главного инженера водоканала подозревают в получении взятки

Главного инженера муниципального унитарного предприятия "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый через посредника получил взятку в сумме 180 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

Руководителей коммерческого предприятия подозревают в даче взятки.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Теги: главный инженер, водоканал, взятка,



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