В Копейске главного инженера водоканала подозревают в получении взятки

Главного инженера муниципального унитарного предприятия "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый через посредника получил взятку в сумме 180 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

Руководителей коммерческого предприятия подозревают в даче взятки.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.