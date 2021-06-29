90% или 2,6 раза: разработчики "Спутника V" запутали данными о снижении эффективности вакцины против штамма "дельта"

Разработчики озвучивают противоречивые результаты об эффективности вакцины против так называемого индийского штамма коронавируса, также известного как "дельта".

Так, сегодня заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что "Спутник V" в отношении индийского штамма показывает "незначительное снижение эффективности" – в 2,6 раза. Он добавил, что эффективность оценивается по разным параметрам, и падение эффективности сыворотки крови против индийского штамма у привитых в 2,6 раза - только один из показателей, но не единственный.

При этом Логунов на круглом столе, посвященном вакцинации, рассказал, что "в целом эффективность "Спутник V" против индийского штамма остается на уровне около 90%". Он не рассказал, каковы абсолютные числа – какой уровень антител защитит от индийского штамма и при каком уровне надо делать ревакцинацию.

Также эксперт добавил, что иностранные вакцины Moderna и Pfizer показывают еще большее снижение эффективности против индийского штамма – в 3-5 раз.

Его коллега, академик РАН, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сейчас 90% от циркулирующих в России штаммов составляет "дельта".

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